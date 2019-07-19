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توضيحاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

مركبة رصد المخالفات تحت التجربة ويسبق تدشينها حملة إعلامية


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فيديو وصور لمركبة تسير في الشوارع ومزودة بكاميرات ترصد مخالفات ممنوع الوقوف.
إذ توضح الإدارة أن ما تم تداوله صحيح.. وأن هذه المركبة تتبع الإدارة العامة للمرور وخاصة بتحرير مخالفات الوقوف بالأماكن الممنوعة أو الصعود على الأرصفة المبلطة وهي حالياً (تحت التجربة) وسوف يسبقها حملة إعلامية توضيحية قبل تدشينها للعمل في شوارع دولة الكويت، مؤكدة ان أبواب الإدارة مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.


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