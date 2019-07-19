دوليه

يحلم المنتخب الجزائري بقيادة نجمه ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز الى تكرار انجاز العام 1990، والتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 التي تختتم اليوم في مصر، لكن المهمة لن تكون سهلة أبداً عندما يواجه نظيره السنغالي الذي يقوده مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه في 10:00 مساء على ستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية للبطولة.

وستكون مواجهة الليلة بين المنتخبين الجزائري والسنغالي الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019. وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا. أما السنغال، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.

وتتفوق الجزائر في المواجهات الأربعة السابقة في تاريخ البطولة فانتصرت في 3 لقاءات، وتعادلت في واحد. والتقى المنتخبان في نصف نهائي بطولة 1990 وفازت الجزائر 2-1، كما فازت في دور المجموعات عام 2015 بنتيجة 2-0، وتعادلا في الدور ذاته في نسخة 2017، قبل أن يفوز منتخب محاربي الصحراء بهدف نظيف في دور المجموعات في البطولة الحالية. وأتى تأهل منتخب السنغال بعد الفوز على تونس الأحد الماضي بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع التونسي ديلان برون خطأ في مرمى فريقه في الوقت الإضافي (الوقت الأصلي 0-0)، قبل أن يلحق به منتخب الجزائر بالفوز المتأخر على نيجيريا بنتيجة 2-1 على ستاد القاهرة، بفضل ركلة حرة سجلها القائد محرز في الثواني الأخيرة.

وأكد المدرب آليو سيسيه امس رغبته في أن يعوض منتخب بلاده السنغال، خطوة ناقصة قام بها في مواجهة المنتخب الجزائري في الدور الأول. وفي مؤتمره الصحافي عشية اللقاء، قال سيسيه الذي يأمل في منح بلاده لقبها الأول في البطولة قمنا بخطوة ناقصة ضد الجزائر في الجولة الثانية... لكن تلك المباراة أتاحت لنا العودة، وتقديم أداء أفضل في ما بعد.وأضاف الجزائر منتخب كبير، نحترم الجزائر. بعد الخسارة خضنا مباريات صعبة واليوم نحن في النهائي مصممون على الفوز ببساطة. وتابع الجزائر حققت مسيرة ناجحة... وهذا يعني أن المنتخبين كبيران، مشددا على أن النهائي عادة ما يكون متقاربا، والتفاصيل الدقيقة هي التي ستحسم النتيجة. وتحتل السنغال المركز الأول إفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، لكنها تبحث عن لقبها القاري الأول، وستخوض النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002 حين خسرت أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

وقال سيسيه بشأن هذا الانتظار السنغالي 17 عاما هي فترة طويلة. منذ ذلك الحين أقيمت بطولات عدة لأمم إفريقيا... وصلنا (الى النهائي) بعد عمل كبير، لكن أيضا بعد خيبات كبيرة والكثير من الدموع. وتابع لا نعتزم التوقف عند المباراة النهائية... نريد أكثر من ذلك.

من جهته، قال مدرب الجزائر جمال بلماضي، في مؤتمره الصحافي امس اذا أردنا التحدث عن مباراة دور المجموعات (ضد السنغال)، فالمباراتان مختلفتان بالكامل. وأوضح: في دور المجموعات قلت أن المباراة ضد السنغال غير حاسمة. الآن هي مباراة مهمة وحاسمة، هذا هو الفارق.وأضاف: التركيز يأتي من تلقاء ذاته... مقاربة اللاعبين حيال المباراة واضحة جدا. الأهم أن نبقى مصممين كما كنا عليه حتى الآن، متابعا: نحضّر على كل المستويات بأفضل ما يمكن وبطبيعة الحال بهدف الفوز.

