دوليه

أعرب الفرنسي ألان جيريس مدرب تونس عن أسفه للأخطاء المتكررة التي تسبب في خسارة الفريق أكثر من مرة. وقال الفرنسي الذي يخوض غمار البطولة للمرة الخامسة: «للأسف حصل تراكم مؤسف (من الأخطاء)، واعتقد انه من النادر ان يتلقى منتخب في بطولة هذا الكم من الأهداف بهذا الشكل». وأضاف: «ما نأسف عليه هو كيف نتلقى الأهداف في مرمانا (...) كان الأمر غير معقول»، منوها بالعمل الذي بذله لاعبوه لتجاوز الأداء المتواضع في الدور الأول، حيث اكتفى المنتخب في المجموعة الخامسة بثلاثة تعادلات، قبل أن يتحسن أداؤه من ثمن النهائي، ليسقط في نصف النهائي أمام السنغال، أفضل منتخبات القارة في التصنيف الدولي. من ناحيته امتدح الألماني غرنوت رور مدرب نيجيريا «القوة الذهنية» لدى لاعبيه والتي ساعدت الفريق على الفوز على تونس والظفر بالمركز الثالث. وقال رور بعد المباراة: «الجيد في المنتخب كان القوة الذهنية (...) القدرة على القيام برد فعل» لاسيما اليوم بعد خسارة مؤلمة أمام الجزائر في نصف النهائي (1-2)، بهدف رياض محرز في الثواني الأخيرة. ورأى المدرب الألماني أن المنتخب النيجيري «فريق لا يستسلم، دائما ما يقوم برد فعل، قادر فنيا على تقديم كرة قدم جيدة مع لاعبين شبان»، متابعا «لا تزال ثمة أخطاء (...) لكن العمل مع لاعبين شبان يعني أنهم سيتحسنون، ولذا أنا متفائل بمستقبل كرة القدم النيجيرية».

