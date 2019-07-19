دوليه

ستعرض beIN SPORTS «بي ان سبورت» مباشرة وحصرياً مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019» التي تجمع بين الجزائر والسنغال.

وقد تابع أكثر من 600 مليون مشاهد البطولة مباشرة وحصرياً على قنوات «بي ان سبورت»، وسيزداد هذا العدد أكثر مع انطلاق المباراة النهائية لهذه البطولة التي تعد أكثر بطولات كأس الأمم الأفريقية تشويقاً ومتعة حتى الآن.

وستقوم «بي ان سبورت» بتغطية مباراة نهائي البطولة الأفريقية طوال اليوم، مع 12 فيلما وثائقيا من انتاج «بي ان» مخصص للمباراة النهائية ومنتخب الجزائر، كما ستعرض قنوات beIN SPORTS HD MAX 1 2 والقناة الإخبارية أكثر من 75 ساعة من البرامج حول البطولة وحول منتخب الجزائر.

وستبث المباراة مباشرة على القنوات beIN SPORTS HD MAX 1 2 وقناة K4 باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية. كما ستعرض beIN ردود أفعال الجماهير من مختلف العالم مثل الجزائر، قطر، فرنسا، المملكة المتحدة والمغرب.

وستستضيف beIN في الاستوديو النجم لخضر بريش ونجوم beIN طارق ذياب ورفيق صايفي ويوسف شيبو وأسطورة كرة القدم المصرية النجم محمد أبوتريكة.

