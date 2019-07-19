دوليه

تتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة اليوم على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية في مصر، والذي سيجمع بين الجزائر والسنغال، بعد الاحتفالات الصاخبة للمشجعين الجزائريين في باريس ومدن أخرى، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأوضح مفوض شرطة العاصمة الفرنسية ديدييه لالمان في مؤتمر صحافي اول من امس أنه على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج (5-4 بركلات الترجيح) في 11 يوليو: «انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، ورفعنا مستوى الجهوزية في 14 يوليو (العيد الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا) الى 2500 عنصر».

وأضاف: «هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدا مساء الجمعة». وأوضح ان السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية لاسيما عند جازة الشانزيليزيه والشوارع المحيطة بها تفاديا لحصول مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين. وقال لالمان: «هذا التعبير عن الفرح يجب أن يبقى على ما هو عليه، تعبيرا عن الفرح»، مذكرا بأن الاحتفالات السابقة شهدت تعرض محال دراجات نارية للنهب والسرقة. وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس عن توقيف شابين للاشتباه بضلوعهما في عمليات السرقة، مشيرا الى أنه تم العثور على 13 من الدراجات النارية الـ14 التي سرقت.

