دوليه

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خلال اجتماع في القاهرة اول من امس، تعديل نظام مسابقة دوري الأبطال وكأس الاتحاد «الكونفدرالية» باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءا من الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. وأفاد مسؤولون في الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس اول من امس، أن الأخير سيفتح الباب أمام تقدم مدن راغبة باستضافة هاتين المباراتين. وأثار نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019 بين الترجي حامل اللقب، والوداد البيضاوي بطل 2017، جدلا واسعا لاسيما في مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي تونس أواخر مايو الماضي. فقد انسحب لاعبو الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر») في المباراة، حين كان الترجي متقدما بهدف نظيف (1-1 ذهابا في الرباط). وبعد توقف اللعب لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تتويج الترجي الذي تسلم لاعبوه الكأس من مسؤولي الاتحاد الإفريقي. لكن الأخير عاد بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، وتقام مباراتها النهائية اليوم على ستاد القاهرة الدولي بين الجزائر والسنغال.

