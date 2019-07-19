دوليه

أفادت تقارير صحفية بأن ميلان الإيطالي يدرس ترميم دفاعه بالتعاقد مع اللاعب العاجي ايريك بايلي من نظيره مان يونايتد الانكليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت»، فإن ميلان يريد ضم بايلي بعد تعذر الحصول على خدمات الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول بسبب الأمور المالية. ويتقاضى لوفرين، راتبًا سنويًا مع ليفربول يصل إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يعد أكبر من إمكانيات ميلان في الوقت الحالي.وذكرت صحيفة «صن»، أن ميلان حول أنظاره تجاه بايلي (25 عامًا)، والذي غاب أخيراً عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة.

