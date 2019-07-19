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دوليه

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أرسنال هزم بايرن


سجل إيدي نكيتياه هدفا قبل النهاية لصالح أرسنال، ليتغلب على بايرن ميونخ (2-1)، في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية الودية، في كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أول من امس.
وعقب شوط أول لم يشهد تسجيل أي أهداف، انتزع آرسنال التقدم في الدقيقة 49، بعد أن سجل لويس بوزنانسكي الظهير الأيسر لبايرن بالخطأ في مرماه.
وعاد بطل ألمانيا لأجواء المباراة، واستطاع إحراز هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، إثر تمريرة عرضية من سيرجي غنابري.
وسنحت لكلا الفريقين الفرصة للسيطرة قبل النهاية، لكن تايرس جون-غولس استحوذ على الكرة، وأرسل تمريرة رائعة إلى نكيتياه ليسجل هدف الفوز، فيالفوز، في الدقيقة 88.
وتضم كأس الأبطال الدولية 12 فريقا، يخوضون مباريات ودية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.


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