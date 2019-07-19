دوليه

طالبت السلطات القضائية البرتغالية أول من امس بتمديد مذكرة الاعتقال الأوروبية بحق روي بينتو، المقرصن المرتبط بتسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت عن فساد مزعوم في عالم كرة القدم، والتي من شأنها توسع التحقيق، بحسب مصدر في النيابة العامة. وقال متحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس أن القضاء «سبق له طلب تمديد مذكرة التوقيف الأوروبية» التي تستهدف روي بينتو. ويوجد «المقرصن» رهن الاعتقال منذ أربعة أشهر في البرتغال بعد تسليمه من المجر.وسيسمح تمديد مذكرة التوقيف للقضاء البرتغالي بمتابعة روي بينتو بجرائم أخرى غير تلك التي تم تسليمه على أساسها. وتتهم النيابة العامة بينتو، إبن الثلاثين عاما المقيم في العاصمة المجرية بودابست، بـ «محاولة الابتزاز الشديد، الوصول غير المشروع وسرقة البيانات من بعض المؤسسات بما في ذلك الدولة». واتهمت النيابة العامة بينتو في البداية بالدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاص بنادي سبورتينغ لشبونة وصندوق الاستثمار الرياضي «دوايان»، ثم طالب الأخير بدفع مبلغ يتراوح بين 500 ألف يورو ومليون يورو مقابل التوقف عن نشر هذه الوثائق.لكن وبحسب وسائل الاعلام البرتغالية، فإن المحققين يتهمونه أيضا بالدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني للنيابة العامة، وزارة الداخلية البرتغالية، الاتحاد الدولي لكرة القدم، والشرطة ومكاتب المحاماة. في المقابل، يقدم محامو روي بينتو موكلهم على أنه «عنصر مهم جدا في إطلاق شرارة تنبيه أوروبي» سمح للنيابات العامة في العديد من الدول بينها فرنسا وبلجيكا، بفتح تحقيقات في الممارسات الخاطئة المزعومة في عالم كرة القدم.وكان العضوان السابقان في البرلمان الأوروبي إيفا جولي وآنا غوميش، وكذلك مؤسسة «ذا سيغنال نيتوورك» التي تعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين وسائل الإعلام والمبلغين عن المخالفات من خلال توفير الحماية لهم، دعوا الثلاثاء في لشبونة لإطلاق سراح روي بينتو من أجل تعزيز التعاون مع القضاء في بلدان أخرى.وتساءلت جولي في تصريح لوسائل الإعلام عقب لقائها وزيرة العدل البرتغالية فرانشيسكا دونين «لماذا يوجد الشخص الذي نَبَّهَ إلى جرائم مهمة، داخل السجن وليس المجرمين؟».

