دوليه

أعلن نادي وست هام يونايتد الانكليزي أول من امس تعاقده مع المهاجم الفرنسي سيباستيان هالير من إينتراخت فرانكفورت الالماني بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 45 مليون جنيه استرليني (50 مليون يورو)، في صفقة قياسية للفريق الانكليزي. ونشر وست هام بيانا جاء فيه «يسر نادي وست هام الإعلان عن وصول المهاجم الفرنسي سيباستيان هالير في صفقة قياسية للنادي». وحطم فريق الـ «هامرز» الرقم القياسي لاغلى صفقة في تاريخه عندما تعاقد العام الماضي مع البرازيلي فيليبي أندرسون من لاتسيو الإيطالي مقابل 42 مليون جنيه استرليني (46 مليون يورو). وعلق هالير على انتقاله لموقع وست هام «اشعر بفرح كبير. اعتقد انها فرصة مهمة بالنسبة لي ان اكون هنا. يعني لي ذلك الكثير (الصفقة القياسية). هذا يبرهن أن النادي أراد التعاقد معي لفترة طويلة».وتابع «شعرت بالرغبة في التعاقد معي وانا بدوري سعيد للتوقيع. إنه ناد طموح...»، مضيفا «يمكنني أن اضمن انني ساجتهد بنسبة 100 بالمئة من أجل النادي لانه منحني هذه الثقة، وسأحاول أن ارد الجميل له كل يوم وفي كل مباراة».

