دوليه

تابع آلاف المشجعين من المدرجات تدريبات لاعبي ريال مدريد، في اليوم السابع من الإعداد للموسم الجديد في مونتريال (كندا)، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان على ملعب سابوتو. وشارك كل اللاعبين في الإحماء قبل التدريب بالكرة، عدا سيرجيو راموس ودي لا فوينتي اللذين عملا داخل المنشآت، وإبراهيم دياز الذي يواصل تعافيه.وخاض اللاعبون مباراة صغيرة في نهاية التدريبات أمام الجمهور. ولا زال يتعين على المدرب الفرنسي أن يبحث مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الملكي. من جانب اخر ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فقد وضح أن زيدان ينوي الاعتماد على الجناح البرازيلي، فينيسيوس جونيور، في الرواق الأيمن. وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، تفيد بأن فرص فينيسيوس في المشاركة قد تراجعت، بعد التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وأن الأقرب لقيادة الجهة اليمنى هو ماركو أسينسيو. وإثر ذلك، ارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم ميلان وبلد الوليد.

