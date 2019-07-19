وطن النهار

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اجتماع المخطط الهيكلي للمنطقة الشمالية الاقتصادية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الخميس أن الاجتماع ضم كلا من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري وممثلي وزارتي الدفاع والأشغال وبلدية الكويت وجهاز تطوير المنطقة الشمالية.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية الشمالية تعد من أبرز مشاريع رؤية (كويت جديدة 2035) بحيث تصبح مركزا تجاريا اقليميا بحكم موقع الكويت الجغرافي الحيوي.

وأكد النائب الأول ضرورة وجود أبحاث وخطط علمية واضحة المعالم تتلمس مواطن الخلل والقصور في مجالي الصحة والتعليم.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع أمس الخميس خلال استقباله عددا من الأكاديميين المؤسسين لحاضنة البحث العلمي (حقائق وأرقام) المهتمة بشؤون الصحة والتعليم.

وعبر النائب الأول عن تشجيعه لمثل هذه المبادرات البحثية وجهود منتسبيها خصوصا ما يتعلق منها بشؤون الصحة والتعليم وما يشكلانه من ركيزة أساسية ومؤشر بالغ الأهمية في قياس مدى تقدم الدول ورفاهية شعوبها.

ولفت الى ضرورة أن تعمل تلك الأبحاث والخطط العلمية على وضع الحلول والمقترحات الفعالة لعلاج مواطن الخلل والقصور والتي سوف تسهم بدورها في تحقيق التطلعات المستقبلية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية.

