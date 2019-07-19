وطن النهار

اكدت الكويت أول من أمس الاربعاء على موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية التي تتربع قمة اولوياتها السياسية.

جاء ذلك في كلمة الوزير المفوض مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي مفتوح العضوية المعني ببحث تصاعد وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المنعقد حاليا بمدينة جدة.

وقال الهين في كلمته ان الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن خلال الفترة 2018 - 2019 اكدت مرارا على الحق الفلسطيني المشروع في انهاء الاحتلال وتحقيق السلام وفق المبادرة العربية للسلام وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقاضية بحل الدولتين وانشاء دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف ان هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار الممارسات والانتهاكات الصهيونية المتكررة الممنهجة والمستفزة لمشاعر اكثر من مليار ونصف المليار حول العالم على حرمات ومقدسات العالم الاسلامي والتي كان آخرها افتتاح الكيان الصهيوني نفق (درب الحجاج) الممتد من قرية سلوان والمؤدي الى حائط البراق الملاصق للمسجد الاقصى.

ودان الهين سعي الكيان الصهيوني لتغيير الهوية والواقع التاريخي وتدنيس مدينة القدس والاقصى الشريف وذلك امام مرأى ومسمع من العالم اجمع في تحدٍ سافر وتجاهل تام للقرارات الشرعية الدولية والمبادرات الدولية والاقليمية. وقال «ندرك جميعا للحجم المهول من المعاناة البشرية والنفسية والمادية التي يقاسيها ابناء الشعب الفلسطيني» مشيرا الى ان المجتمع الدولي يحتفل بالذكرى الـ 70 لاتفاقيات جنيف الاربع الموقعة في 1949 في ظل استمرار الاعتداءات القمعية من قبل السلطات الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين العزل.

ودعا الهين الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الى تعزيز مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف والى التكاتف والتضامن ومضاعفة الجهود من اجل نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

من جانب آخر دعت الكويت الاطراف المعنية بالازمة الاوكرانية الى ضبط النفس وتبني الحوار للوصول الى الحلول الدبلوماسية لهذه الازمة. جاء هذا الموقف في كلمة المندوب الدائم للكويت السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الامن الدولي عقدت الليلة قبل الماضية لبحث الوضع في اوكرانيا.

ودعا السفير العتيبي الى «ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتهدئة وخفض التوترات العسكرية في بحر (آزوف) والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

واضاف «ونحثهما على اظهار الارادة السياسية اللازمة نحو اعادة اللالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقات (مينسك) لانهاء النزاع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

وتابع قائلا «كما نجدد الدعوة بأن الحوار يعد أفضل الوسائل السلمية لفض النزاعات والصراعات مهما تنوعت استنادا على مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة لذا نكرر مناشدتنا للأطراف الى الانخراط فيه بجدية وحسن نية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة». واعرب عن قلقه من استمرار الأوضاع غير المستقرة في شرق أوكرانيا والتي دخلت عامها الخامس مناشدا الاطراف المعنية بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية أو خطوات تؤجج من النزاع الدائر. واكد العتيبي التزام الكويت بوحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الاقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

