وطن النهار

استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية ظهر أمس الخميس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة كارلفريد بيرغنر بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وباسهاماته التي قدمها في اطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين.

كما استقبل سفير جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة غلام دستجير بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد واسهاماته التي قدمها في اطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

