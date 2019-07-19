وطن النهار

قالت وكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى الشايجي أول من أمس الاربعاء ان دور لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) مهم في تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية للدول.

واكدت الشايجي في تصريح لـ (كونا) في ختام الدورة الـ 52 للجنة الامم المتحدة (اونسيترال) حرص الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية من اجل تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

واضافت ان الاجتماعات بحثت موضوعات عدة لتحديث وتطوير التشريعات الاقتصادية والشراكة بين القطاع الخاص والعام وشكلت فرصة مهمة للاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.

واوضحت الشايجي ان المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي للتأكيد على التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية مشيرة الى انه سيتم التقدم بطلب تجديد عضوية الكويت في لجنة (اونسيترال) التي تقدم العديد من الحلول المناسبة للدول في مراحل تطورها ونموها الاقتصادي.

وتعتبر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) والتي تضم في عضويتها 60 دولة من بينها الكويت الهيئة القانونية الاساسية لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي.

