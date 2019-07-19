مال وأعمال

فيينا - «كونا»: انطلقت امس الخميس اعمال اجتماع المجلس الوزاري ال40 لصندوق اوبك للتنمية الدولية (اوفيد) بمشاركة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع القضايا المتصلة بالسياسة العامة والاستراتيجية المستقبلية لنشاط الصندوق ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في جميع المناطق المحرومة في العالم.

كما سيشهد الاجتماع الاعلان عن الفائز بجائزة صندوق (اوفيد) والتي تمنح سنويا في مجال التنمية والتطوير.

وقد وصل وزير المالية الدكتور نايف الحجرف الى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع الـ 40 لوزراء مالية صندوق (اوبك) للتنمية الدولية (اوفيد).

وكان في استقبال الوزير الحجرف سفير دولة الكويت للنمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا صادق معرفي واعضاء السفارة.

يذكر ان الصندوق قد انشىء في عام 1976 من قبل الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بهدف تعزيز التعاون مع الدول النامية من خلال تقديم قروض ميسرة للمشاريع والبرامج التنموية .

و يتخذ صندوق الاوبك للتنمية الدولية (اوفيد) من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له وهو مؤسسة تمويل انمائي حكومية دولية انشأتها الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في عام 1976 ويقوم بتقديم الدعم المالي للدول النامية.

واستفاد 132 بلدا ناميا حتى الآن من مساعدات الصندوق في كل من افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة الشرق الاوسط واوروبا.

