مال وأعمال

بروكسل - «كونا»: وقعت وزارة المالية ونظيرتها في لوكسمبورغ بالاحرف الاولى على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بشأن ضرائب الدخل ورأس المال.

ووقعت بروتوكول تعديل الاتفاقية في عاصمة لوكسمبورغ عن الجانب الكويتي الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في الوزارة أسيل المنيفي ومن جانب لوكسمبورغ رئيس ادارة الضرائب والعلاقات الدولية في الوزارة بول رولر.

وقالت المنيفي في تصريح عبر الهاتف لـ «كونا» ان «الكويت ولوكسمبورغ وقعتا اتفاقية الضريبة في عام 2007 حيث فعلت الكويت الاتفاقية في عام 2010 فيما لم تفعلها لوكسمبورغ حتى الان».

واضافت ان المواد التي تم تعديلها في البروتوكول تتوافق مع الحد الادنى من معيار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بما يتوافق مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواصلة تطوير العلاقة الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين البلدان خاصة في التبادل التلقائي للمعلومات. واوضحت المنيفي انه من المقرر ان يتم توقيع اتفاقية بشأن التعديل الضريبي بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل الى الكويت في وقت لاحق هذا العام. يذكر ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعا رئيس وزراء لوكسمبورغ بيتل الى زيارة الكويت على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية الاولى التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في فبراير الماضي.

