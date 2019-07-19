مال وأعمال

«رويترز»: خفض باركليز توقعاته لسعر النفط في النصف الثاني من العام الحالي وفي العام القادم، قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب بسبب أوضاع أضعف من المتوقع للاقتصاد العالمي.

وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في 2019 بواقع دولارين إلى 69 دولارا و61 دولارا للبرميل على الترتيب. وخفض تقديراته لسعر برنت في 2020 ستة دولارات إلى 69 دولارا وبمقدار خمس دولارات للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال البنك في مذكرة إن من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب إلى ما يزيد قليلا فحسب على مليون برميل يوميا في 2019 إذ ان «تنامي الحماية التجارية في ظل التباطؤ الصناعي الجاري عالميا» يضغط بقوة على نمو الطلب النفطي هذا العام.

لكن محللي البنك أضافوا أنه «على الرغم من ذلك، نعتقد أن المخاوف من حدوث تخمة مبالغ فيها إذ تظل الاتجاهات الأساسية لمخزون البترول في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم تقدم الدعم»، مضيفين أن «السوق تقلل من تقدير الطلب وتبالغ في تقدير نمو الإمدادات عند المستويات الحالية للأسعار». واستقرت أسعار النفط بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة حين أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات المنتجات في الولايات المتحدة بقوة الأسبوع الماضي ما يشير إلى ضعف في الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.

وقد تباين اتجاه أسعار النفط امس مع مواصلة الخام الأميركي خسائره بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات مثل البنزين بقوة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.1 في المئة إلى 63.72 دولاراً للبرميل. كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تراجعت 1.1 في المئة يوم الأربعاءالماضي وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 في المئة إلى 56.7 دولاراً. وتراجع الخام 1.5 في المئة في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت 3.1 مليون برميل بما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

