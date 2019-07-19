مال وأعمال

تستعد هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لإطلاق النسخة الجديدة من المهرجان الذي سيقام من 17 يوليو إلى 17 أغسطس 2019، في إطار حرص الهيئة على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في السياحة العائلية من خلال طرح باقات وعروض متميزة مصممة خصيصاً للعائلات.

ويأتي إطلاق المهرجان انسجاماً مع توجه الهيئة الى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتنشيط الحركة السياحية الداخلية، فضلاً عن تنويع المصادر الترفيهية، مما يسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق والوصول إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

ويتميّز المهرجان هذا العام بالكثير من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والاستجمام والثقافة التي تهدف إلى الترويج للسياحة المحلية لإمارة الشارقة ومقوماتها البارزة وبالتالي تنويع الوسائل الترفيهية خلال فترة الإجازة الصيفية. ويقدّم المهرجان هذا العام مفاجآت وفعاليات متنوعة تمتد على مدار الشهر، لتوفر للزوار مجموعة من العروض تشمل تخفيضات وعروضاً حصرية في عدد من فنادق الامارة وعروضاً تسويقية وترويجية في مراكز التسوق، وتتميز الدورة الحالية بتنظيم العديد من الفعاليات العائلية والترفيهية والثقافية المبهرة في مركز «إكسبو الشارقة».

وقال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «ينبثق إطلاق النسخة الجديدة من المهرجان من حرصنا على تنظيم المهرجات والفعاليات المتميّزة التي تساهم في تعزيز القطاع السياحي في الإمارة وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأضاف اننا استطعنا من خلال النسخة الاولى من المهرجان الذي تكلل بالنجاح، ترسيخ مفهوم السياحة العائلية والترفيهية في الإمارة وجعل المهرجان محطة جذب للقاطنين والزوار لافتا الى انه يسعدنا انضمام مركز «إكسبو الشارقة» للمرة الأولى إلى الجهات المشاركة في «صيف الشارقة 2019»، في إضافة نوعية هامة للفعاليات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار والعائلات على السواء».

