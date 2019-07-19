مال وأعمال

قال بنك بوبيان إن نسبة القروض إلى الودائع لديه بلغت 88 في المئة في النصف الاول من 2019 أي أقل من الحد الأقصى الرقابي البالغ 90 في المئة.

واعتبر البنك في بيان صادر عن مؤتمره للمحللين والمستثمرين للنصف الأول من السنة المالية 2019 أن هذه النسبة لن تؤثر على النمو المستقبلي إذ أن ودائع الأفراد في ازدياد ما يدعم احتياجات التمويل الخاصة بالبنك.

وأوضح في البيان الذي تم نشره على موقع بورصة الكويت تطبيقا لأحكام المواد (2 - 4- 8) من قواعد البورصة الخاصة بمجموعة الأسهم في (السوق الأولى) أن البنك يمكنه الوصول إلى الأسواق والترتيب بكل سهولة للحصول على السيولة المطلوبة لنمو محفظة التمويل.

من جانبه قال المدير العام لمجموعة الرقابة المالية في البنك محمد إبراهيم خلال المؤتمر إن محفظة التمويل ارتفعت بنسبة 13 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي متوقعا أن يناهز نمو محفظة التمويل حتى نهاية العام الحالي نحو 12 و14 في المئة.

وأضاف إبراهيم أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في تكلفة الأموال التي أثرت أيضا في صافي هامش ربحية البنك نتيجة زيادة معدلات إعادة الشراء لأربع مرات أو 100 نقطة أساس في حين تمت زيادة معدل الخصم وهو المعيار الرئيس لتسعير عائدات أصول البنك بمعدل 25 نقطة أساس فقط.

وأوضح أن تمويل الشركات حقق نموا يبلغ 271 مليون دينار (نحو 894 مليون دولار) أو 15 في المئة في النصف الأول من العام الحالي في الوقت الذي حقق التمويل الشخصي نموا يبلغ 147 مليون دينار (نحو 485 مليون دولار) أو نسبة 11 في المئة. وعزا انخفاض صافي إيرادات تمويل البنك خلال النصف الأول من 2019 بمعدل 2 في المئة على الرغم من ارتفاع حجم التمويل إلى الانخفاض في هامش الربح إلى 2?75 في المئة. وأشار إبراهيم إلى أن ذلك جاء نتيجة زيادة كلفة التمويل بسبب الأثر المتأخر الناتج عن الزيادات في معدل إعادة الشراء بـ 100 نقطة أساس بالتوازي مع زيادات معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة وزيادة معدل الخصم 25 نقطة أساس خلال 2018.

وذكر أن معدل العائد على متوسط حقوق الملكية للبنك ظل أعلى من متوسط القطاع المصرفي في النصف الأول من العام الحالي عند 11?1 في المئة حتى في ضوء قاعدة أكبر لرأس المال الذي زاد بنحو 15 في المئة مايو الماضي بمقدار 132 مليون دينار (نحو 435?6 مليون دولار) لدعم النمو المستقبلي. ولفت إلى أن الإيرادات التشغيلية نمت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 في المئة لتبلغ 73?9 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة نمو صافي إيرادات الاتعاب والعمولات والاستثمار في حين انخفض صافي إيرادات تمويل البنك بمعدل 2 في المئة على الرغم من ارتفاع حجم التمويل نتيجة لانخفاض هامش الربح إلى 2?75 في المئة.

