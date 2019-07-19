مال وأعمال

بيروت «رويترز»: نفى مستشار بارز لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن صندوق النقد الدولي حث لبنان على فك ربط عملته بالدولار.

وقال نديم المنلا إن التصريحات التي أدلى بها الحريري أمام البرلمان هذا الأسبوع بشأن مقترحات صندوق النقد بما في ذلك تحرير سعر العملة أشارت إلى «وصفات عامة» يوصي بها الصندوق للحكومات وليست توصيات محددة للبنان».

وقال المنلا لرويترز إن الليرة مربوطة عند 1507.5 للدولار منذ 1997، وإن صندوق النقد لم يقترح تحرير سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة أو في السنوات القليلة الماضية».

جاءت تصريحات الحريري في بداية جلسة برلمانية تستمر ثلاثة أيام والمتوقع أن يوافق فيها البرلمان على الميزانية التي تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.