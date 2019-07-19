مال وأعمال

باريس - «كونا»: بدأ وزراء مالية دول مجموعة السبع «g7» اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين حيث سيناقشون خلاله عدداً من المسائل اهمها فرض الضرائب على شركات الانترنت الكبرى.

واكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين على هامش الاجتماع أن فرنسا لن تتراجع أبدا عن فرض الضرائب على شركات الإنترنت.

وحول امكانية فرض عقوبات أميركية على فرنسا بسبب الضرائب قال لومير أن «امكانية فرض عقوبات أميركية على فرنسا قائمة.

وهناك أداة قضائية لذلك ولكن فرنسا لن تتراجع عن تطبيق ضريبتها الوطنية».

وكان البرلمان الفرنسي أقر الاسبوع الماضي فرض الضريبة على شركات أميركية كبرى مثل «غوغل»

و «أمازون» و «فيسبوك» و«أبل».

ويتضمن جدول أعمال وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى ملفا شائكا آخر وهو مشروع شركة «فيسبوك» لإطلاق عملتها الرقمية «ليبرا».

وقال لومير بهذا الصدد «لا يمكننا أن نقبل بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية».

