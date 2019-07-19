مال وأعمال

تأتي زيارة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الخيرة للعراق ،استكمالا للاستراتيجية التي ترسمها خارطة طريق التعاون المشترك مع دول الجوار والتي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيراً وتفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين ووفقا للاتفاقيات وأوجه التعاون المشترك بين حكومات البلدين تعكس هذه الجولات والزيارات الوضع التاريخي للشعبين ما يؤكد العمل على تفعيل الدور الإيجابي للكويت تجاه الشقيقة العراق لدفع قطار التنمية الاقتصادية بها ومن جانب اخر لتفعيل رؤية الكويت الاقتصادية 2035 والرامية إلى تطوير مشاريع وطريق الحرير ضمن الاستراتيجية الأمنية والتجارية والاستثمارية للشمال.

وبحسب تطلعات وطموحات بناء المستقبل للأجيال القادمة يبذل الوزير الروضان جهوداً ضخمة لتفعيل الدور الاقتصادي والتجاري للكويت لرفع مكانتها العالمية ضمن مصاف الدول الاقتصادية ويكرس الوزير ما تنتهجه الدبلوماسية السامية لزيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للعراق والناجحة وتوصياته على مضي حكومة الكويت في دعم وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الكويتية العراقية.

وبالنظر لما أعلنت عنه الكويت لرؤية 2035 فإنها تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط وذلك بتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة التي تُشيد في كل المناطق حيث تكرس وترسخ جولات الوزير الروضان الإقليمية والعربية والعالمية إلى جانب اعضاء الحكومة الرؤية بعيدة المدى لأن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد، كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.

ومن المعروف أن الروضان أسهم بنصيب كبير للتطور للكويت عالميا برفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا للعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم». عبرأهداف الرؤية وفق 5 خطط خمسية تنتهي في سنة 2035. وعلى أرض الواقع، بدأت المشاريع العملاقة في الظهور، خصوصا في البنية التحتية الممهدة لرؤيتها التجارية.

وفي ذات الصلة تستمر اهتمامات الوزير الروضان الوطنية والتي تتكلل بالنجاح في تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات النظرة الواسعة والبعيدة لتنمية اقتصاد الأجيال القادمة بما يعزز من المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري للكويت مع جيرانها لضم شمل البيت العربي بدءاً من الدول المجاورة.

وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اكد أنه سيتم العمل على تطوير منفذ (سفوان - العبدلي) من أجل تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري البري بين البلدين.

وأضاف الروضان في تصريح صحافي خاص لـ (كونا) ان تطوير منفذ (سفوان - العبدلي) يأتي استكمالا لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في زيارته السابقة للعراق ولزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واوضح أن الهدف من زيارته للبصرة حل جميع المعوقات التجارية بين البلدين والنهوض بها الى مستويات جيدة، مشيرا الى انه سيتم ايضا اجراء زيارات مختلفة لعدد من المحافظات العراقية.

وأكد أهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يصب في مصلحة الشعبين مؤكدا حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية.

من جانبه قال وزير التجارة العراقي د. محمد العاني لـ «كونا» أن البلدين مقبلان على اتفاقات اقتصادية كثيرة تسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين موضحا ان نقطة الانطلاق ستكون في منفذ (سفوان - العبدلي) لزيادة التبادل التجاري.

وأضاف العاني أن البلدين، يتجهان في اتجاه سياسي وتجاري واقتصادي جديد مؤكدا تصميم بلاده على الانفتاح الاقتصادي لتطوير العلاقات بين البلدين.

وبدوره قال محافظ البصرة أسعد العيداني لـ «كونا» أنه تم مناقشة تطوير وبناء منفذ (سفوان - العبدلي) مع المسؤولين الكوتييين استكمالا لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في زيارته السابقة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

واضاف العيداني ان محافظة البصرة ستشارك في كل الخطوات التي تتعلق بالاتفاقيات بين البلدين اللذين يسعيان لتطوير وبناء منفذ (سفوان - العبدلي).

وتضم اللجان المشتركة بين الكويت والعراق التي اعلن عنها وزيرا التجارة العراقي محمد العاني ونظيره الكويتي خالد الروضان في وقت سابق لجنة تأهيل المنفذ الحدودي ولجنة منح سمات الدخول ولجنة الربط السككي ولجنة بناء المنطقة الحرة.

ووصل الوزير الروضان اول من امس إلى البصرة برفقة وفد رسمي يضم ممثلين لعدة جهات حكومية منها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة للجمارك ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك في زيارة رسمية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين بالإضافة الى تفقد منفذ (سفوان - العبدلي). كما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية وغرفة التجارة وبلدية الكويت ووزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الكهرباء بالإضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة.

