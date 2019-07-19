مال وأعمال

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي أن الاربع لجان الرئيسة بين الكويت والعراق ستعمل من الآن لتنفيذ الخطط المشتركة على رأسها خطة تطوير منفذ (سفوان - العبدلي) لتسهيل التبادل التجاري والحركة بين البلدين وخطة المنطقة الحرة التي تسهم في استثمار الشركات بين البلدين.

واضاف تقي في تصريح خاص لـ «كونا» عقب اجتماعه مع عدد من المسؤولين العراقيين على هامش زيارته للبصرة أنه تم تحديد المشاكل ومعالجتها بالحلول من الجانبين بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ونظيره العراقي لاستكمال الخطة التي وضعت خلال زيارتهم في فبراير الماضي.

