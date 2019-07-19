مال وأعمال

أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان هناك تزايداً واهتماماً واقبال من العملاء على خدمة راتبي لينك» الالكترونية كونها تعد احد الحلول التقنية المبتكرة التي دأب «بيتك» على تسخيرها لخدمة عملائه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث توفر الخدمة من خلال رابط خاص»http://Bit.ly/Ratbi-Link، على صفحات «بيتك» على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه على الانترنت kfh.com جميع المعلومات المتاحة حول مواعيد الرواتب والمكافآت التي تم ادراجها فى حسابات العملاء ما يجيب عن التساؤلات المهمة لديهم بسهولة وسرعة . وجاءت الخدمة نتيجة دراسة اجراها «بيتك» عن احد اكثر المواضيع التى تتناولها استفسارات العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد ان السؤال عن مواعيد نزول الرواتب والمكافات يشغل نسبة كبيرة واهتماما واسعا، خاصة في الثلث الاخير من الشهر، وذلك نظرا للحصة السوقية الكبيرة التى يستحوذ عليها «بيتك» فى هذا المجال ، وما اعتاده العملاء من سرعة ادراج رواتبهم ومكافاتهم فى حساباتهم لدى «بيتك» فور استحقاقها، ما دفع الى تصميم واطلاق الخدمة الجديدة التي توفر اجابات على اسئلة العملاء من خلال معلومات فورية وسريعة ومحدثة للجهات المدرجة رواتبهم ومكافاتهم في حساباتهم لدى «بيتك». وتتيح الخدمة المجانية «راتبى لينك» التي يمكن الوصول إليها في أي وقت، سهولة الاطلاع على مستجدات عملية ادراج الرواتب والمكافآت أولا فأولاً لدى «بيتك» ما يوفر على العملاء الجهد والوقت، ويسهم في الحد من الاتصال بوسائل التواصل الاخرى مثل مركز الاتصال، ما يساعد في تقديم مستوى خدمة افضل والتركيز مع العملاء على على مواضيع وخدمات اخرى، وافساح المجال امام تسويق منتجات وخدمات «بيتك» بشكل مكثف وشامل ، حيث تشير الارقام والمؤشرات الى ان الخدمة تحقق نتائج ممتازة منذ اطلاقها على الرابطhttp://Bit.ly/Ratbi-Link.

ويؤكد «بيتك» ان جهوده لاستخدام التقنية الحديثة ووسائل التواصل على مختلف اشكالها انما تستهدف خدمة عملائه بشكل افضل وباعلى مستوى من الجودة والامان والسرعة، ما يسهم في تحقيق اعلى معدل من الاستخدام ورفع درجة الرضا والثقة في جودة الاداء .

