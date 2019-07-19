دوليه

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن محمود كهربا لاعب الفريق الذي سافر لتركيا منذ أيام للانضمام إلى أحد أنديتها يرغب في العودة للنادي مجددا.

وأوضح أن كهربا يتحدث يوميا مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك والمحيطين برئيس النادي للعودة.

وقال: «لن أقبل بأي حديث معه قبل خروجه والاعتذار لخالد جلال المدير الفني لأنه ليس طفلا وكذلك الاعتذار لزملائه بالفريق ولجماهير النادي ثم نجلس ونفكر في أمر عودته من عدمه».

وواصل: «يريد أن يكون عقده 20 مليون جنيه في الموسم ولن أفعل ذلك وعقده الموجود في اتحاد الكرة موثق».