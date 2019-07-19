دوليه

اعتبر مدرب الأزرق الكرواتي روميو يوزاك أن مجموعة المنتخب في التصفيات المشتركة لكاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 «ليست سهلة، وان طريق التأهل لن يكون يسيرا»، في ظل وجود منافسين قدموا مستويات قوية في الفترة الماضية.

وأسفرت قرعة الدور الثاني للتصفيات التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أول من أمس عن وقوع الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا والأردن وتايوان ونيبال. وقال يوزاك: «استراليا تربعت على قمة تصنيف منتخبات القارة الصفراء على فترات في السنوات الاخيرة وتاهلت الى مونديال روسيا العام الماضي، كما ان المنتخب الاردني كان مميزا في كاس اسيا في الامارات مطلع العام الجاري، وتمكنت من هزيمة المنتخب الاسترالي في ذات البطولة»، معتبرا انهما منافسان لا يستهان بهما.

واستطرد يوزاك، قائلاً: «منذ تكليفي بتدريب الازرق وقيادته في سبتمبر الماضي ارى ان شكل المنتخب تغير عما كان في السابق، ونسير بشكل صحيح حتى الان في برنامج الاستعدادات، معتبرا ان مباراة الازرق مع استراليا وديا نهاية العام الماضي وكذلك المواجهتين التجريبيتين امام نيبال في مارس الماضي صبت لمصلحة الفريق بعد ان عرف الكثير عن منافسيه». واضاف ان مهمة الازرق تقديم اداء مقنع في مباريات المجموعة وحصد اكبر عدد من النقاط للمنافسة على التأهل، مؤكدا ان بذل مجهودات كبيرة في المعسكر الحالي في لندن وكذلك في بطولة غرب اسيا مطلب ضروري للوصول الى طريقة اعداد مناسبة وصحيحة تساعد على تحقيق النتائج المامولة. وشدد على اهمية المباراة الاولى في التصفيات المشتركة، واصفاً إياها بـ «مفتاح الطريق للوصول الى الهدف المنشود»، وانها تحتاج تركيزا كبيرا من اللاعبين، واعتبرها «أهم مباراة للازرق وانطلاقة الفريق في التصفيات».

وتابع: «مواجهة نيبال تحتاج استعدادا مكثفا. سترفع المعنويات كثيرا قبل مواجهة استراليا». وكشف يوزاك ان المعسكر يسير وفق الخطة الموضوعة من خلال التدريبات اليومية، كما تخللها 3 مباريات ودية حتى الان، مؤكدا ان المواجهات المتبقية ستكون اقوى وسترفع من مستوى اللاعبين البدني.

