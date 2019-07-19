دوليه

يخوض الأزرق غداً السبت رابع مبارياته الودية في معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. ويواجه الأزرق فريق كوينز بارك رينجرز الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي على ملعبه في الساعة 03:00 عصراً بتوقيت الكويت. وسبق للأزرق أن تغلب على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي، قبل أن يخسر أمام مايدنهيد بهدف نظيف الثلاثاء الماضي في مباراته الثالثة.

ومن المنتظر أن تختلف مباراة الغد عن بقية المباريات الثلاث السابقة لأنها أمام فريق قوي، كما أن المدرب الكرواتي روميو يوزاك سيبدأ بالاعتماد على التشكيلة الأساسية والتركيز على الأمور الفنية والتكتيكية بصورة أكبر. ويستمر معسكر الأزرق في لندن حتى 27 يوليو الحالي، على أن يخوض مباراة ودية أخرى بعد العودة من المعسكر وقبل السفر إلى العراق لخوض منافسات بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن والبحرين.

