دوليه

وقَّع اللاعب طلال جازع عقد انتقاله الى نادي ظفار العماني أمس قادماً من نادي الكويت حسبما أعلن النادي العماني على حسابه الرسمي في موقع «تويتر». وكان اللاعب غاب عن فريقه الكويت الموسم الماضي بسبب عدم حصوله على مكان في التشكيلة الأساسية، وترددت أنباء عن نيته الانتقال الى النادي العربي بعد نهاية الموسم الماضي. ويلجأ لاعبون عدة الى الانتقال للدوري العماني من أجل الحصول على البطاقة الدولية ثم العودة الى الدوري المحلي واختيار الفريق المناسب، لكن هذا الأمر يصطدم بلوائح اتحاد الكرة الذي يشترط موافقة النادي الأصلي مثلما حدث مع مهاجم كاظمة السابق يوسف ناصر الذي لعب مع القادسية الموسم الماضي كمحترف، قبل اعلان انتقاله الى الكويت الأسبوع الماضي وتصريح أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر أن النادي لم يوافق على رحيله الى الأبيض.

لكن جازع صرح عبر حسابه الشخصي في موقع انستغرام بأن انتقاله الى ظفار «ليس بهدف الانتقال لناد محلي اخر، بل لحبي الاول للعبة كرة القدم الذي اعشقها منذ صغر سني ودخول عالمها الاحترافي لتمثيل دولتي الكويت خارجياً، وكسب الخبرات وتطوير المستوى الفني وحمل شعار المنتخب على صدري الذي للأسف لطالما حلمت بحمله طوال فترة الايقاف الرياضي الماضية وسعدت جداً بعودتها».

ووجه اللاعب «رسالة شكر» الى مجلس ادارة نادي الكويت «على جميع ما قدموه لي طوال فترة تواجدي بالنادي من توفير كافة الاحتياجات وسبل الراحة لتقديم افضل المستويات»، مضيفاً: «اشكر اخواني اللاعبين والجماهير اللي كان لهم فضل كبير علي ومساعدتي باظهار كل ما املك لخدمة النادي».

وطالب جازع الجماهير بمراعاة طموح اللاعب والبعد عن التجريح، موضحاً: «رساله أريد أن أوجهها للجماهير المتابعة والعاشقة للرياضة الكويتية، فان كان للاعب طموحاً يسعى اليه، فنرجو منكم تفهم وضعه ومساندته ودعمه بدلاً من اساليب الانتقاد والتجريح، لانه على الأقل سعى الى التطوير او التغيير». وختم: « أخيراً ... خرجت من بطل الدوري الكويتي وذهبت لنادي ظفار زعيم الأندية العمانية وبطل الدوري».

