دوليه

ضم نادي الكويت لاعب كرة السلة في الجهراء تركي حمود على سبيل الاعارة لمدة موسمين تدعيماً لصفوف الابيض في الموسم المقبل. ويعد هذا التعاقد خطوة مهمة من قبل ادارة الأبيض للمحافظة على البطولات التي حققها الفريق في الموسم الماضي الذي هيمن به الكويت على جميع بطولات الموسم الثلاثة (الدوري والكأس ودرع الاتحاد). ويعتبر حمود إضافة كبيرة لـ «سلة الابيض» في ظل ما يملكه من امكانيات اذ يعتبر من افضل صانعي الالعاب في الخليج ويمتاز بقدرته العالية في الاختراقات والتصويب من الخارج وأسهم في فوز فريقه في لقب درع الاتحاد في الموسم قبل الماضي. وكان الكويت اعار صانع العابه مساعد العتيبي قبل اسبوع للجهراء لمدة موسم واحد. ويعتبر حمود ثاني لاعب ينتقل من الجهراء إلى الكويت حيث ضم الأبيض الشاب سهو السهو الذي يلعب في فريق تحت 17 سنة. وتدرس ادارة الجهراء منح نجم الفريق عبدالعزيز ضاري الضوء الأخضر للانتقال هذا الموسم اذ يبدو بأن ضاري في طريقه ايضاً للانتقال الى الكويت.

