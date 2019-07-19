دوليه

تعاقد النادي العربي مع لاعب الكرة الطائرة في القادسية عبدالناصر العنزي مستفيداً من القانون الجديد الذي اقره الاتحاد أخيراً بالسماح للاعبين الذين تعدوا سن الثلاثين بالانتقال دون موافقة ناديهم الأساسي.

ويشغل العنزي مركز صانع الألعاب وهو المركز الذي يفتقده العربي في المواسم الأخيرة. وكان العنزي خاض مع الأخضر تجربة احترافية قبل عدة مواسم وهو يعتبر اضافة مهمة للفريق في الموسم المقبل الذي يسعى من خلاله العربي إلى المنافسة بجدية على جميع الألقاب.

من جانب آخر، جددت إدارة النادي العربي عقد لاعب الكرة الطائرة عبدالرحمن العتيبي وذلك لقطع الطريق على أي ناد يحاول الاستفادة من القانون الجديد بضم العتيبي إلى صفوفه. ويسعى الأخضر إلى مزيد من التعاقدات في الايام القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

