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«طائرة العربي» تعاقد مع العنزي

زيد خلف
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الجمعة 19 يوليه 2019

تعاقد النادي العربي مع لاعب الكرة الطائرة في القادسية عبدالناصر العنزي مستفيداً من القانون الجديد الذي اقره الاتحاد أخيراً بالسماح للاعبين الذين تعدوا سن الثلاثين بالانتقال دون موافقة ناديهم الأساسي.
ويشغل العنزي مركز صانع الألعاب وهو المركز الذي يفتقده العربي في المواسم الأخيرة. وكان العنزي خاض مع الأخضر تجربة احترافية قبل عدة مواسم وهو يعتبر اضافة مهمة للفريق في الموسم المقبل الذي يسعى من خلاله العربي إلى المنافسة بجدية على جميع الألقاب.
من جانب آخر، جددت إدارة النادي العربي عقد لاعب الكرة الطائرة عبدالرحمن العتيبي وذلك لقطع الطريق على أي ناد يحاول الاستفادة من القانون الجديد بضم العتيبي إلى صفوفه. ويسعى الأخضر إلى مزيد من التعاقدات في الايام القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


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