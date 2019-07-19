دوليه

حث رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور لاعبي منتخب الناشئين للكرة الطائرة على بذل مزيد من الجهود في التدريبات من أجل الوصول الى افضل المستويات قبل المشاركة في البطولة العربية الـ15 لمنتخبات الناشئين (مواليد 2001) التى تستضيفها الأردن خلال الفترة من 3 وحتى 14 سبتمبر المقبل. واضاف عاشور خلال زيارته لتدريبات الفريق رفقة أمين الصندوق رئيس الوفد خلف الهاجري، بأن الرياضة المحلية تأثرت بشكل سلبي في السنوات الماضية بسبب الإيقاف الخارجي وبالتالي حرمان اللاعبين من المشاركات الخارجية لكن الان وبعد رفع الإيقاف أصبح من الضروري إعادة تأهيل اللاعبين من أجل تحقيق نتائج ايجابية في المشاركات المقبلة.

وأشاد عاشور بالجهود التي يبذلها الجهازان الفني والإداري للمنتخب من أجل خلق جيل قادر على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة مستقبلاً، كما حث عاشور اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإنجازات باسم الكويت، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد سيوفر كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تمثيل مشرف ولائق للكرة الطائرة الكويتية.

ويواصل «ناشئو الطائرة» تدريباتهم على صالة نادي الكويت تحت قيادة المدربين الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري أسامة مدكور بينما يتولى الإشراف الإداري مدير المنتخب طلال الجاسم.

من جانبه، أعلن رئيس وفد المنتخب في البطولة خلف الهاجري عن موافقة الهيئة العامة للرياضة على إقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب في القاهرة استعدادا لهذا الاستحقاق العربي، كما حث الهاجري اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تحقيق نتيجة ايجابية في البطولة.

