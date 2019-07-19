عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلن الحرس الثوري الإيراني امس أنه احتجز «ناقلة نفط أجنبية» كانت تقوم، حسب تعبيره، بـ «تهريب المحروقات» في منطقة الخليج. ويأتي الاعلان بعد أسبوعين من حجز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب اسبانيا من قبل الشرطة والجمارك في هذه المنطقة البريطانية بدعم من البحرية الملكية البريطانية.وأفاد «سيبا نيوز» الموقع الرسمي للحرس الثوري، أنه تم اعتراض الناقلة الصهريج في الرابع عشر من يوليو «جنوب جزيرة لارك» في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.وذكر الموقع أن «الناقلة القادرة على نقل مليوني برميل نفط وتحمل 12 من أفراد الطاقم أبحرت لتسليم نفط مهرب (حمل من) سفن إيرانية عندما اعترضتها القوة البحرية للحرس الثوري». وأضاف المصدر أن السفينة التي حجزت سلمت للقضاء الذي يدرس حاليا الملف.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعلنت الثلاثاء أن السلطات الايرانية قدمت المساعدة لـ «ناقلة نفط أجنية واجهت مشكلة تقنية» في الخليج.وفي اليوم نفسه اشارت منظمة «تانكر تراكرز» المتخصصة في متابعة عمليات تحميل النفط إلى أن ناقلة النفط «رياه» التي ترفع علم بنما وتتولى عمليات تزويد السفن الأخرى بالوقود في مضيق هرمز، دخلت في 14 يوليو المياه الإقليمية الإيرانية.وأضافت أن إشارة النظام الآلي للتعرف على الناقلات توقفت فيها.وآخر موقع معروف للناقلة «رياه» كان قبالة جزيرة قشم في مضيق هرمز على بعد أقل من 6 أميال بحرية غرب لارك.وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال إنه لم يطلع على أي تقارير عن «أحداث الاختفاء الغامض».

في غضون ذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان مسؤولين أميركيين سيطلعون اعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة لتعزيز حماية الملاحة والأمن البحري في الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة في بيان ان مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع «بنتاغون» سيناقشون المبادرة مع الدبلوماسيين اليوم مفيدة بأن المبادرة ستركز على حرية الملاحة والأمن البحري في الشرق الاوسط.واكدت الوزارة أهمية تأمين مضيق هرمز للاستقرار الاقتصادي موضحة ان خمس إمدادات النفط العالمية تمر منه. وشددت على ضرورة بذل جهد متعدد الجنسيات لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن. من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، إن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري. وبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوترات المتزايدة في المنطقة والحاجة إلى وجود أمن بحري أقوى من أجل تعزيز حرية الملاحة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن البحث جرى خلال لقاء بين الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية المنعقد في واشنطن.

الى ذلك قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي امس إن القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج وسوف تعمل «بدأب» للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج. وكان ماكينزي يتحدث للصحافيين في الرياض في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمير الفريق الركن فهد بن تركي قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن. وفي لندن قالت الخارجية البريطانية، امس إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات، بعد تقارير عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج. وأعلنت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت،من جهتها امس، أن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن نشر السفينة الحربية «كنت» في الخليج العربي يعكس التركيز على حماية المصالح البريطانية.

