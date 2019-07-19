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واشنطن- أنقرة الوكالات: أكّد البيت الأبيض أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات «إف-35» كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» التي «ستستخدم لاختراق» الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح وهو ما اعتبرته أنقرة « قرارا مجحفا» محذرة من «جروح لا تندمل» في العلاقات بين البلدين الحليفين.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان «للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «اس -400» يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة «اف -35» مستحيلاً».وأضافت أنّ «طائرات «اف-35» لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخبارية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة» لهذه الطائرات. وحذّرت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية في بيانها من أنّ الصواريخ الروسية التي اشترتها تركيا سيكون لها «تأثير سلبي على قابلية تركيا للتشغيل المتبادل» مع حلف شمال الأطلسي.

غير أنّ البيان أكّد في الوقت نفسه أنّ واشنطن «ستواصل تعاونها» مع أنقرة.وجاء في البيان أنّ «الولايات المتحدة ما زالت تولي أهمية كبيرة للعلاقة الاستراتيجية مع تركيا وباعتبارها حليفين في حلف شمال الأطلسي فإن هذه العلاقة تحتوي على العديد من المكوّنات ولا تقتصر على إف-35». وتابع البيان أنّ الولايات المتحدة «ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة «أس-400» في تركيا».

ونددت تركيا بالخطوة الأميركية الـ «المجحفة».وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن «هذه الخطوة الأحادية لا تتوافق مع روحية التحالف وغير قائمة على أسباب مشروعة».وأضافت الوزارة أنه «من المجحف إخراج تركيا، أحد الشركاء في برنامج اف-35»، رافضة الادعاءات بأن منظومة صواريخ اس-400 الروسية ستشكل خطرا على المقاتلات.

وتابعت الوزارة «ندعو الولايات المتحدة للعودة عن هذا الخطأ الذي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقاتنا الاستراتيجية».وأكد البيان أن إبقاء العرض التركي بتشكيل لجنة عمل في إطار الناتو بشأن هذا الموضوع من دون رد عليه، هو دليل بارز على افتقار الولايات المتحدة إلى إرادة لحل هذه المسألة. من جهته شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ على أهمية تركيا وإسهاماتها في الحلف، مؤكدًا أن تعاون الحلف معها «أعمق وأشمل من مقاتلات «إف-35» الأميركية». جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام خلال مشاركته في مؤتمر الأمن السنوي الذي ينظمه معهد «آسبين» بولاية كولورادو الأميركية، وتطرق خلالها إلى شراء تركيا منظومة «إس-400» الروسية، وما تبعها من تداعيات تمثلت في إعلان واشنطن بدء إخراج أنقرة من برنامج الطائرات .وقال الأمين العام في تصريحاته «إسهامات تركيا في الناتو، وتعاون الحلف مع أنقرة أعمق بكثير وأشمل من مقاتلات (إف - 35). أنا لا أقلل من مسألة (إس-400)، لكن وجود تركيا حليف في الناتو، أكثر بكثير من تلك المنظومة الروسية».

