عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: أعلن المدير العام لشركة «روستيخ» الروسية سيرغي تشيميزوف استعداد موسكو لتوريد مقاتلات من طراز «سو-35» لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك. وقال تشيميزوف في بيان نشرته الشركة امس «إذا أبدى شركاؤنا الأتراك الرغبة (في شراء «سو- 35»)، فنحن على استعداد للبحث في توريدها». جاء هذا التصريح بعد أن أشار نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف لوكالة «أنترفاكس» إلى إمكانية فتح مباحثات بين موسكو وأنقرة حول توريد طائرات حربية.

وأعلنت واشنطن الأربعاء أن قرار أنقرة شراء منظومات «إس- 400» الصاروخية الروسية للدفاع الجوي تجعل مشاركتها في برنامج إنتاج مقاتلة «إف-35» الأمريكية من الجيل الخامس أمرا مستحيلا، مضيفة أن التعاون مع تركيا سيستمر مع الأخذ في الحسبان التقييدات المتعلقة باقتنائها منظومة الصواريخ الروسية.

