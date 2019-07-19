عربيات ودوليات

أربيل - انقرة الوكالات: ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي أودى بنائب القنصل التركي في أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، إلى ثلاثة بعدما فارق شخص الحياة متأثراً بجروحه بحسب ما قالت عائلته امس. وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه أمس الأول في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل، وفق مصدر في الشرطة.

من جهتها شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق «جينين هينيس بلاسخارت على «أنه لايمكن تبرير هذا الهجوم الشنيع تحت أي ظرفٍ ويجب إدانته بشدة». وحضت الممثلة الأممية «على بذل أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف جهود السلطات لإجراء تحقيقٍ شاملٍ وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة».

وأكدت بغداد أن الحادث لن يؤثر على علاقاتها مع أنقرة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وشدَّد الوزير الحكيم على أنّ وزارة الخارجيّة تُنسّق مع السلطات المعنيّة بالتحقيق في الحادث لغرض الوُقوف على أسبابه ومعرفة مُلابَساته.

مُشِيرًا إلى أنّ هذا العمل الإجراميّ لن يُؤثر في حجم وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإنّما يزيد الجانبين إصرارًا على تدعيمها أكثر خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين.

