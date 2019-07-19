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موسكو بيروت الوكالات: نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء التي زعمت أن قوات خاصة روسية تشارك في المعارك في محافظة إدلب، مؤكدة أن هذه «الأنباء مزيفة».

وقالت وزارة الدفاع بيان امس إن «الأنباء المنتشرة حول مزاعم مشاركة قوات خاصة وقوات برية روسية في المعارك بمحافظة إدلب، هي مرة أخرى أنباء مزيفة»، مؤكدة أنه لا توجد أي قوات برية روسية في سورية.

وكان قادة كبار في المعارضة السورية قالوا إن موسكو أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب الجيش السوري الذي يسعى لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غربي البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة في إدلب.

وأضافوا أنه رغم تمركز ضباط وجنود روس خلف خطوط المواجهة -حيث يديرون العمليات ويستعينون بقناصة ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات- فإن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها موسكو قوات برية إلى ساحة المعركة في الهجوم الذي بدأ نهاية أبريل الماضي.

ودخلت القوات البرية الروسية المعركة مع القوات الحكومية للسيطرة على منطقة الحميمات الإستراتيجية بشمال حماة التي سقطت في أيدي مقاتلي المعارضة الأسبوع الماضي.

ولم تسفر العمليات المدعومة من روسيا في محافظة إدلب وحولها على مدى أكثر من شهرين عن شيء يذكر لروسيا وحليفها الرئيس بشار الأسد.

