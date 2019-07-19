وطن النهار

استعرض وفد الكويت المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في الولايات المتحدة الاميركية امس تحت شعار «تمكين الناس وضمان الادماج والمساواة» التقرير الطوعي الاول حول أهداف التنمية المستدامة بمشاركة عدة جهات حكومية واهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي تصريح صحافي له عقب ختام المنتدى أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الكويت تفخر في مشاركتها في هذا المنتدى الذي شهد لاول مرة عرض التقرير الطوعي للكويت في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لاجندة 2030 بالتعاون مع شركة ايكويت للبتروكيماويات والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشروع امنية.

وذكر مهدي ان وفد الكويت بين خلال عرض التقرير الطوعي ما قمنا به نحو تنفيذ اجندة 2030 مع الحرص على وجود مشاركة حقيقية من القطاع الخاص الكويتي ومنظمات المجتمع المدني الى جانب القطاع الحكومي.

واشار مهدي الى انه تم عرض المنهجية التفاعلية والتشاركية التي اتبعتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اعداد وانجاز مشروع التقرير الوطني الطوعي وآليات مواءمتها مع الخطة الانمائية، مشيرا الى ان ردود الفعل خلال استعراض تقريرنا الطوعي كانت ايجابية وتلقينا العديد من الاسئلة والاستفسارات حول خطتنا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وقدمنا الشرح الوافي حول كل الاستفسارات التي تلقيناها حسب الوقت المحدد لنا.

واكد ان أهم الرسائل التي اكدت الكويت عليها خلال عرض التقرير الطوعي تمحورت في التزامها بتنمية رأس المال البشري الشاملة للجميع والقائمة على الحقوق وتكافؤ الفرص والكرامة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أكدت الكويت التزامها أيضا بالسلام والكرامة الإنسانية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وبالشراكة العالمية والتضامن الدولي.

ومن جانبها قالت مساعد الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة والحكومية في شركة ايكويت للبتروكيماويات عبير سليمان العمر : سعداء ان نكون ضمن الوفد الذي مثل الكويت، مشيرة الى انها قدمت نيابة عن شركة ايكويت نبذة مختصرة عن استراتيجية الاستدامة، فضلا عن الحديث عن ثلاث ركائز تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال عبد الله احمد الشراح السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم في الامم المتحدة: سعداء بمشاركة الكويت لاول مرة في تقديم العرض الطوعي لاهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى ان هذا ليس بغريب على الكويت التي التزمت بتنفيذ تلك الاهداف منذ عام 2015 عندما وقع صاحب السمو امير البلاد مع زعماء دول العالم على الالتزام بتنفيذ اجندة 2030.

وقالت ممثل الهيئة العامة للبيئة في وفد الكويت فاطمة الطاهر: بينا خلال العرض الطوعي نبذة عن الهدف الثالث عشر من اهداف التنمية المستدامة وشرحنا الانظمة البيئية في الكويت والتي يتم خلالها قياس الملوثات المختلفة بشكل مباشر وعلى مدار الساعة وكيفية الاستفادة من هذه البيانات في اعداد تقارير تغير المناخ فضلا عن استخدامها في اعداد التقارير القادمة.

ومن جانبها، اوضحت سناء القملاس من مؤسسي مشروع «أمنية» التعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وجهود الامانة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى انه تم عرض تقرير عن مشروع امنية البيئي الذي اسهم في تغيير الثقافة.

