وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من الأسواق العشوائية والمحلات التجارية والمقاهي بمناطق جليب الشيوخ و الحساوي والفروانية وخيطان لإزالة كل ما يشوه المنظر العام للارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الجولات الميدانية لإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحملات الميدانية التي نفذتها النوبة «ج» بمركز نظافة الجليب على الأسواق العشوائية قد أسفرت عن رفع ومصادرة حمولة 80م3 من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية والأثاث المستعمل إلى جانب تحرير 20 مخالفة، بالاضافة إلى تنظيف الموقع من المخلفات ورفع حمولة 230م3 من المخلفات والنفايات الناتجة عن الأسواق بعد رفع البضائع منها.

وأشار الخرينج إلى أن النوبة «ب» بقسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق قامت بتحرير 20 مخالفة إشغال طريق واستغلال مساحة.

وأكد الخرينج أن الهدف من الجولات القضاء على الظواهر السلبية بمختلف المناطق التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة.

