loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

«الداخلية» كرَّمت متميزي ومتقاعدي «الإمداد والتموين»


في إطار المشاركة المجتمعية للمؤسسة الأمنية وتواصلها الدائم مع منتسبيها وتكريم المتميز والمجد من أبنائها. قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء زهير النصر الله، وبحضور مدير عام الادارة العامة للإمداد والتموين العميد خالد العمير، ومساعده للشؤون الفنية العقيد نايف الجلال، بتكريم عدد من المتميزين والمتقاعدين من الادارة العامة للإمداد والتموين.
يأتي هذا التكريم تجسيداً لرعاية وزارة الداخلية لأبنائها وتقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب حيث كانوا مثالا وقدوة يحتذى بهم في الأخلاق والإخلاص في العمل طيلة فترة عملهم. ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم بهذا التكريم حيث سيكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء والاخلاص والتفاني في العمل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة