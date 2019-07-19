وطن النهار

في إطار المشاركة المجتمعية للمؤسسة الأمنية وتواصلها الدائم مع منتسبيها وتكريم المتميز والمجد من أبنائها. قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء زهير النصر الله، وبحضور مدير عام الادارة العامة للإمداد والتموين العميد خالد العمير، ومساعده للشؤون الفنية العقيد نايف الجلال، بتكريم عدد من المتميزين والمتقاعدين من الادارة العامة للإمداد والتموين.

يأتي هذا التكريم تجسيداً لرعاية وزارة الداخلية لأبنائها وتقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب حيث كانوا مثالا وقدوة يحتذى بهم في الأخلاق والإخلاص في العمل طيلة فترة عملهم. ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم بهذا التكريم حيث سيكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء والاخلاص والتفاني في العمل.

