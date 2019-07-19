وطن النهار

وافقت الهيئة العامة للقوى العاملة على قبول 94 طالبا وطالبة للانخراط في سوق العمل والتخصص في مهام التفتيش الميداني، بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية على مدى ثلاثة أيام للمتقدمين للدورة التدريبية الثالثة والرابعة للفصل الدراسي الأول (2019/2020).

واكد نائب مدير عام التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة د. مبارك الجافور، زيادة عدد المقبولين بواقع 58 متدرباً عن عدد المقبولين للدورة الأولي والثانية التي تم عقدها الفصل الدراسي الثاني 2018/2019 حيث كان عدد المقبولين خلالهما 36 متدرباً، وذلك أنه في إطار التعاون القائم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعقد عدد 6 دورات تدريبية خاصة بتفتيش العمل.

