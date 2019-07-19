وطن النهار

قامت مجموعة من طالبات قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت «مقرر مختبر التصميم 3»، بتصميم مشاريع علمية ابداعية ذات تأثير اجتماعي وكفاءة عالية تحت اشراف د. سارة المضف.

وقالت استاذة المقرر د. سارة المضف ان الطالب في هذا المقرر يدرس الواقع الاجتماعي في الكويت، ويحلل عدة مشاكل اجتماعية يواجهها المجتمع، ويقوم باعداد بحث ودراسة عميقة يفهم فيها بداية المشكلة وأسبابها، موضحة ان علوم التصميم المرئي تعزز قدرة الطالب على التفكير النقدي والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على العمل في فريق متعدد التخصصات، وتعريف ودراسة وتحليل الفئات المستهدفة وحل مشاكل التواصل بطرق ابداعية مبتكرة، بالاضافة الى ايجاد حلول للاقناع والتحفيز والتشجيع وتغيير السلوك، وحلول لتبسيط الشرح المعقد وتسهيل فهم المعلومة من المرة الاولى، وكذلك ايجاد حلول لتنظيم المعلومات والبيانات والملفات لسهولة ايجاد المعلومات.

وأضافت ان هذه المشاريع ليست وهمية بل طبقت على ارض الواقع، لافتة الى ان كل مجموعة قامت بتصميم عناصر حسب متطلبات المشروع، وقد قمن بعمل حملة اعلامية متكاملة لمشاريعهن في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم هوية تجارية وشعار بحيث ان محتوى التصاميم كان باللغتين العربية والانكليزية، كما احتوت المشاريع على عدة منتجات منها تصميم كامل لتطبيق هاتف ذكي، وكتيب ارشادي مفصل، وموقع الكتروني، وتصميم شخصيات كرتونية، بالاضافة الى تصميم غلاف ومحتوى كتاب كامل.

وأشارت د. المضف الى انها وطالبات المقرر يهدفن الى تعريف المجتمع بهذه الحملات التوعوية، وبمخرجات تخصص التصميم المرئي وجودة التعليم التي يتم تقديمها في كلية العمارة، وفيما يلي تفاصيل هذه المشاريع وانجازات الطالبات.

تعزيز اللغة العربية

اما الطالبات سارة الدليجان وهيا النجار وزينب البلوشي فقلن «اننا نشهد في مدارس التعليم العام، وفي الجامعات، ضعفاً ملحوظاً بين اوساط الطلبة في اللغة العربية، ضعفاً علمياً ووظيفياً في القراءة والكتابة والتعبير والاستيعاب والتواصل، وفي تحصيل علوم اللغة العربية، وفي الاقبال عليها، وقد زادت مشكلة ضعف الطلبة في اللغة العربية نتيجة الاهمال وتفشت حتى اصبحت ظاهرة مقلقة بافتقار اللغة العربية الى منتجات تشد الانتباه، والتي تعد من ظواهر التردي الثقافي والعلمي الذي يكتسح امتنا العربية من المحيط الى الخليج».

اما الطالبات طيبة المسعود وجنان الشراح ودانة حامد فقلن: لقد اخترنا مشكلة تواجه المصممين المحترفين والمهتمين بالتصميم المرئي في الكويت، وهي ان اغلب الناس يجهلون تفاصيل مجال التصميم المرئي، منوهات ان الأغلبية يعتبرون التصميم هواية وليس علماً ودراسة لقلة الوعي في هذا المجال، ما يخلق مشاكل اخرى مثل عدم التفرقة بين المحترف والهاوي، ولجوء التجار للهواة والذي يتسبب بخلق مشاكل بين التاجر والمستهلك نتيجة ضعف وسوء التصميم والتواصل المرئي، او عدم وصول الرسالة للأشخاص المعنيين او اساءة فهمها من قبل المالك او الشركة ينتج عنها مشاكل قانونية وخسائر وأضرار مادية او معنوية.

الحدائق العامة

ومن جهتهن تطرقت الطالبات هاجر الخالدي ومراحب الخالدي وشروق احمد من خلال مشروعهن الى مشكلة الحدائق العامة، والبالغ عددها بالكويت اكثر من 136 حديقة موزّعة في جميع انحاء البلاد بمساحة تخطت 3 ملايين متر مربع، والتي تتعرّض الى اهمال شديد وتراخٍ في خدمتها، وتتعدد اشكال الاهمال الذي تعاني منه الحدائق العامة في الكويت من عدم ري المزروعات دورياً ما يتسبب في موتها، بالاضافة الى عدم تهذيبها وانتشار الحشرات الضارة دون مكافحة، وافتقارها الى ابسط انواع الخدمات التي يحتاجها زوار مثل هذه المرافق.

وأشارت الطالبات هاجر ومراحب الخالدي وشروق احمد الى مثال ناجح طبق على ارض الواقع وضعنه نصب اعينهن اثناء البحث في المشكلة وهي حديقة الشهيد التي شهدت تطوراً ملحوظاً ولاقت اعجاب الكثير من زوارها والجميع، وهي احدى الحدائق التي تتمتّع بمواصفات ومقاييس عالية للحدائق العامة في البلاد، والتي تُدار بقوانين صارمة من قبل الديوان الأميري ومن قبل موظفين ومتطوعين متخصصين، متمنين بأن تتحول جميع الحدائق في المناطق السكنية الى حدائق متطورة تتوافر فيها خدمات مختلفة اسوة بحديقة الشهيد.

الأزياء المستدامة

وقالت كل من الطالبتين لجين زاهر وغنيمة القضيبي «شعرنا بالذهول من الآثار السلبية الناتجة عن التبضع والاستهلاك المفرط للملابس، والتي تؤثر بشكل سلبي وواضح على البيئة وسلامة وصحة العمال في المصانع، وأحسسنا بضرورة اتخاذ موقف جماعي في الكويت داعم للأزياء المستدامة».

وأكدتا ان مجال الأزياء له تأثيرات سلبية عديدة في مختلف المجالات منها ظروف العمل غير الأخلاقية، والذي كان احد الأسباب الرئيسة لاختيار هذا المشروع، وعلى سبيل المثال ما حدث عام 2013 بانهيار مبنى رنا بلازا في العاصمة دكا في دولة بنغلاديش والذي ادى الى وفاة 1134 عاملا في مصنع الأزياء، اضافة الى اصابة 2500 آخرين بسبب عيوب هيكلية في المصنع، وفي عام 2019 فقد عمال كمبوديون اطرافهم في تصادم شاحنات بسبب النقل الغير آمن للعمال في المصنع، بالاضافة الى التدهور البيئي، وكشفت الطالبتان ان مجال الأزياء مسؤول عن 20% من المخلفات الصناعية السائلة و10% من تلوث الهواء الجوي و10% من نفايات النسيج في العالم.

