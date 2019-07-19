وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير أهمية رسالة نادي (المتطوع الصغير) الذي اختتم فعالياته أول من أمس الأربعاء في غرس ثقافة العمل التوعوي في نفوس الأطفال. وأضاف الساير في تصريح صحافي أن فعاليات النادي التي انطلقت في 11 يونيو الماضي تحت شعار (جيل بعد جيل لخدمة الإنسانية) استهدفت الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 12 سنة. وأوضح أن الفعاليات التي شهدت مشاركة 85 طفلا وطفلة أسهمت في تدريبهم على المهارات الحياتية وتنمية الحس الجماعي لديهم من أجل خدمة أنفسهم وبلدهم. وذكر أن فكرة النادي الموجه للأطفال باعتبارهم شباب الغد وقادة المستقبل تركز على غرس قيم روح المبادرة والتطوع والمواطنة لديهم فضلا عن تنمية روح العمل الميداني فيما بينهم وإكسابهم المهارات القيادية والإبداعية وفتح آفاق العمل التطوعي أمامهم. وأشار إلى أن العمل التطوعي يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ومن أهم العوامل المؤثرة في إعداد الجيل الجديد إذ يعدل السلوكيات وينمي روح العطاء لافتا إلى أن هذا المجال يحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية كما أنه يعكس طبيعة المجتمع الكويتي الواعي بأهميته في جميع أشكاله وصوره. وأعرب الساير عن اعتزازه بالمتطوعين منوها بجهودهم وإقبالهم على تقديم خدماتهم في العديد من المجالات التنموية والاجتماعية وتخصيص جزء من أوقاتهم لأداء هذه المهام. وأشاد بجهود كافة المؤسسات المشاركة في نادي المتطوع الصغير ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء وفريق التوعية الكويتي للطيور وفريق الغوص الكويتي وفريق التوعية البيئية التابع للمبرة التطوعية البيئية.

