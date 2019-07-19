وطن النهار

أعلن الشيخ نايف الشرهان مديـــر إدارة العلاقات العامة بالجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن وعلومه «حفاظ» ان عدد مراكز الجمعية وصل 44 مركزا تنتشر في الكويت وتغطي العديد من المناطق داخل محافظات الكويت المختلفة حيث ينتظم العديد من الطلبة فيها لحفظ كتاب الله. وأشار الشرهان بأن إقامة الحلقات يتم في مراكز الجمعية في مساجد الكويت المختلفة وتضم أكثر من 300 حلقة تحفيظ قرآنية تدرس تحفيظ القرآن وفق أحدث الطرق القرآنية المرعية في مجال تحفيظ وتجويد القرآن.

وبين أن أكثر من 151 معلما ومعلمة يقومون بالمهمة التدريسية الخاصة بتحفيظ وتدريب الطلبة على حفظ آيات القرآن الكريم منوها بأن الجمعية تؤكد الالتزام بجميع الأطر والقواعد المرعية في تحديد القواعد الناظمة لعملية تحفيظ القرآن داخل الحلق في الجمعية وإدارة الحلقات والمراكز القرآنية ومنوها في ذات الوقت بأن الجمعية تلزم محفظيها توقيع ميثاق للمعلم تعطي اهتماما كبيرا لمحفظيها من جهة الاختيار والانتهاء المعتمد على منهجية التأهيل العالي. وبين الشرهان بأن الجمعية تركز في ميثاقها على اختيار محفظيها الذين يتمتعون بالمؤهلات العلمية العالية من قبيل التخصص والخبرات العلمية العالية.

