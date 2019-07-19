إيمانيات

حياة أهل البيت عليهم السلام مدرسة تفيض بالعطاء، وتشع بالعلم والأدب، وشخصياتهم قدوة في الاخلاق والفضيلة وكمال الصفات، فهم اول الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأقربهم للتمسك بسيرته والاهتداء بهداه، امتازوا بالأدب العالي والخلق الرفيع، وحظوا بطهارة الذات، وكمال النفس: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا».

إن دراسة صفات النبي وأخلاقه، وصفات أهل بيته الاطهار وأخلاقهم، توضح لنا الصيغة الكاملة للإنسان الكامل وللشخصية الاسلامية القدرة.

فحياتهم مدرسة وعبرة وموعظة، تفيض بالعطاء، وتشع بالخير والاستقامة، وتوحي بالكمال والهداية.

وسلوكهم يجسد مبادئ الرسالة حياة وعملا، حتى ان الواحد منهم يهدي بسلوكه وعمله كما يهدي بقوله وتوجيهه، وكان الأئمة عليهم السلام يربون تلامذتهم وأصحابهم على الالتزام والعمل قبل القول والكلام، وكانوا يريدون من اصحابهم ويوصونهم بأن يكونوا دعاة للهدى بسلوكهم وفعلهم قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم.

والإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام هو واحد من أئمة المسلمين، وعلم من اعلام الهدى والصلاح من أهل البيت الاطهار عليهم السلام، لذا كانت حياته منارا للمهتدين، ودليلا للسائرين في طريق التقوى والعبادة، ومثلا أعلى في الأخلاق والسلوك المستقيم.

وها هو الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام في اخلاقه العلمية وسلوكه الخلقي الرفيع يصور لنا جانبا من عظمة أهل البيت عليهم السلام، ويحكي لنا حقيقة هذه الشخصيات الرسالية القدوة التي ما عرفت يوما الانفصام بين القول والعمل.

فها هو إبراهيم الصولي يصف لنا جانبا من آداب الإمام وحسن خلقه وجميل معاشرته وسمو إنسانيته وأدب محادثته وحسن استماعه، قال : (ما رأيت أبا الحسن جفا أحدا بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له قط، ولا اتكى بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم احداً من مواليه وممالكيه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم).

وترى رفقه واحترامه للإنسانية، ولمشاعر الإنسان يتجسد في تعامل آخر مع خدمه وغلمانه، يقول نادر الخادم: (كان أبو الحسن إذا أكل احدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه).

ونقل هذه الخصلة النبيلة عن الإمام أيضا ياسر الخادم ونادر الخادم فقالا: (قال لنا ابو الحسن: ان أقمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون، فلا تقوموا حتى تفرغوا، ولربما دعا بعضنا، فيقال له: هم يأكلون، فيقول: دعهم حتى يفرغوا).

وهكذا نجد احترام الانسانية وحسن المعاشرة والتواضع لله سبحانه ظاهرة بارزة في حياة أهل البيت عليهم السلام وهي من أبرز الأسس والقواعد التي يقوم عليها نظام الأسرة والمجتمع والحياة، فهي مصدر الحب والتماسك والترابط بين الناس.

وأهل البيت عليهم السلام ينطلقون في أخلاقهم وعلاقاتهم من أسس ومنطلقات عقائدية يلتزمون بها ويسحبونها على كل جوانب حياتهم وعلاقاتهم.

فتواضعهم وحسن معاشرتهم واحترامهم للإنسانية وتثبيتهم لهذه المبادئ إنما هو قائم على اساس قراني، ومبدأ عقائدي متين.

