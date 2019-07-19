مال وأعمال

أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بتطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف لديها وكافة الجهات الأخرى التابعة لاشراف الوزير د.نايف الحجرف طبقاً للخطة الخمسية التي وضعتها الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة من العام 2018/2019 الى 2022/2023.

وأوضحت المالية في ردها على سؤال برلماني حول تطبيق سياسة الاحلال وأعداد الوافدين الذين تم تعيينهم، أن عدد الوافدين المعينين بالوزارة في 1/1/2017 حتى 21/5/2019 بلغ 19 موظفاً، وفيما يتعلق بنسبة تخفيض الوافدين،أشارت الى أنه تم انهاء خدمات 11 موظفاً، تم انهاء خدمات 4 منهم، وجار انهاء خدمات الـ7 المتبقين، وذلك خلال العام المالي 2017/2018، وفي العام المالي 2019/2020، بلغ عدد المشمولين بالاحلال 7 موظفين، وجار انهاء خدمات 5 منهم، فيما تم انهاء خدمات اثنين منهم بالفعل.

156 مواطناً

وكشف بنك الكويت المركزي أنه تم تعيين 156 موظفاً كويتياً منذ الأول من يناير 2017 وحتى الآن في مختلف التخصصات والوظائف من ذوي الخبرة العملية وحديثي التخرج، لافتاً الى أن تعيين غير الكويتيين لا يتم في الأصل الا لذوي الخبرة وفي نطاق ضيق جداً، الا أن البنك يضطر أحياناً لتعيين الوافدين، حيث بلغ عددهم 7 موظفين من ذوي الخبرة العملية في بعض الوظائف النادرة نسبياً، تبلغ نسبتهم 4% من اجمالي التعيينات.

وأما عن قيمة الراتب والمكافأة فهي تمس عناصر الذمة المالية للأشخاص، والتي قررت المحكمة الدستورية عدم جواز المساس بها، كما أن الكشف عن عناصر الذمة المالية، واشاعة أسرارها، من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها، وترتيباً على تلك الأسباب، ونظراً لكون الراتب من عناصر الذمة المالية للأشخاص، لذا يتعذر تزويدكم بها التزاماً بقرار المحكمة الدستورية.

وحول عدد الكويتيين الذين تقدموا الى نفس الوظائف وأسباب رفضهم، قال المركزي أن توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل هذه الوظائف يعتبر أولوية لديه، وبالتالي فقد استوفى شروط هذه الوظائف في الاعلان الأخير 41 كويتياً، تم قبول عدد 13 كويتياً منهم، والذين حصلوا على أعلى الدرجات.

وأوضح البنك المركزي أنه بفضل سياسته الرامية بدعم الكوادر الوطنية، وتطبيق سياسة الاحلال، فقد ارتفع نسبة العمالة الوطنية، الى اجمالي العاملين في البنك من 80% في 2007، الى 90% بنهاية شهر مارس 2019.

ولفت البنك المركزي أن عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي من ذوي المؤهلات العلمية المتدنية (دون الشهادة الثانوية) بلغ 5 موظفين بنهاية 2018/2019، من أصل 962 موظفاً يعملون في البنك، أي أن نسبتهم 0.5%، كما أن البنك يلتزم بتطبيق خطة الدولة في سياسة الاحلال لتكويت الوظائف العامة، خلال السنوات الخمس 2018/2019 الى 2022/2023.

4 موظفين

وبينت الهيئة العامة للاستثمار في ردها حول عدد الوافدين المعينين لديها، بأنهم 4 موظفين، تم تعيينهم بغرض تقديم الدعم والاسناد في ادارة الاستثمار المالي الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، علماً بأنه لا توجد تعيينات لموظفين غير كويتيين في عام 2018/2019.

ولفتت الهيئة أنه لتطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف فانه يتم الالتزام بقرار الخدمة المدنية، لعام 2017، والذي بمقتضاه يقوم الديوان بمخاطبة وزارة المالية لتجميد الاعتماد المالي المخصص لعدد من الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين.

1949 كويتياً

وأفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد غير الكويتيين المعينين لديها خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى الآن بلغ 17 موظفاً، وأنها حرصت على اتباع سياسة التكويت لديها، حيث وصل عدد الكويتيين لديها 1949 موظفاً، بنسبة بلغت 93.7%، وتدني عدد العاملين غير الكويتيين لديها بنسبة 6.3%، لافتة الى عددهم بلغ 113 موظفاً في أول يوليو 2019، بنسبة 5.5%، منهم 19 موظفاً، بمؤهلات علمية متدنية، بلغت نسبتها 16%، من اجمالي عدد غير الكويتيين. وقالت الادارة العامة للجمارك أن الموظفين الوافدين لديها بلغ 7 موظفين، في الفترة من 1/1/2017 وحتى الآن.

وأوضحت ادارة نزع الملكية ( المنفعة العامة) أن عدد من تم تعيينم من 1/1/2017 حتى الآن بلغ وافدا واحداً من الجنسية الهندية، يتقاضى مكافأة شهرية 190 ديناراً.

7850 ديناراً

وأوضح جهاز المراقبين الماليين أن ديوان الخدمة المدنية أصدر كتاباً بتاريخ 17/2/2019 تضمن عدم شمول الجهاز لسياسة الاحلال للعام المالي 2018/2019، وأن عدد الوافدين المعينين بالجهاز بلغ 17 موظفاً، يصل اجمالي رواتبهم الى 7850 ديناراً.

وقالت وحدة التحريات المالية أن من تم تعينه من 1/1/2017 بلغ وافداً واحداً براتب قدره 600 دينار، كما لم تقم الوحدة خلال الفترة المذكورة بتعيين وافدين ذوي مؤهلات علمية متدنية.

وأفادت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن اجمالي من تم تعيينهم من الوافدين بلغ 5 موظفين من 1/1/2017 حتى الآن، برواتب شهرية قدرها 4100 دينار، وقد بلغ عدد العاملين الكويتيين 94%.

