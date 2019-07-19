مال وأعمال

اغلقت وزارة التجارة والصناعة بالأمر المباشر امس 31 محلاً تجارياً وفق القانون 62/2007 والمختص في قمع الغش التجاري.

وذلك في اطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الاجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحال التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين

وأشارت الوزارة في بيان صحافي الى ان الفرق التفتيشية اغلقت المحال الـ31 عبر فرقها الموزعة في المحافظات الست واستطاعت ضبط العديد من المحال التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها وتضمنت الاغلاقات 6 شركات مقاولات عامة 14 محل خضار وفواكهة و4 مطاعم ومصنع مواد غذائية و3 محال قطع غيار سيارات بالاضافة الى محل ذهب وهدايا وكماليات ومحل ملابس ومحل نظارات وبصريات

وأكدت الوزارة بأنها مستمر في حملاتها التفتيشية في اطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحال التجارية. ودعت «التجارة» الى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في وذلك لتجنب أي تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.