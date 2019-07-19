مال وأعمال

ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح الكويت مع اليابان خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي؛ بدعم نمو الصادرات الكويتية وتراجع وارداتها، وذلك حسب بيان وزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وسجل الفائض التجاري للكويت مع اليابان في النصف الأول من العام الحالي 289.299 مليار ين ياباني (2.676 مليار دولار)، مقارنة بــ274.786 مليار ين ياباني في الفترة المناظرة من 2018.

ودعم الفائض التجاري لصاح الكويت نمو الصادرات الكويتية الى اليابان بنسبة 1.2 بالمئة الى 373.345 مليار ين ياباني مقارنة بــ368.847 مليار ين ياباني في النصف الأول من العام الماضي.

