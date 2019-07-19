نهار الكنانة

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، انطلاق ماراثون تنسيق القبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد للناجحين من طلبة الشهادة الثانوية العامة المصرية، الأحد المقبل، بالمرحلة الأولى وتسجيل رغبات القبول في الكليات والمعاهد.

وبجانب تنسيق شهادة الثانوية العامة المصرية، يوجد تنسيق شهادات الدبلومات الفنية، وكذلك شهادات المعادلات العربية والأجنبية.

وكان د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن العام الماضي، أنه استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور بالخارج، فقد تم الاستقرار على أن يكون التنسيق الخاص بشهادات المعادلات العربية، مبكرا، على ألا يكون في نهاية شهر أغسطس كما جرت العادة، حيث بدأ تنسيق الشهادات العربية أواخر شهر يوليو من العام الماضي، ولذا فمن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد موعد لبدء التنسيق الخاص بالشهادات العربية..

وتقر قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2019، ضرورة استيفاء الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات من قبل وأولها أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذي يفيد الاقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم اقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.

وأكدت القواعد، أن الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية من الدول العربية للقبول في الكليات والمعاهد المصرية تُحدد على أساس النسبة المرنة وهي نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية الى اجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين في الجامعات الحكومية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام.

أوراق التقديم: أعلن مكتب التنسيق، أن الأوراق التي يتم صرفها للطالب هي، مظروف يحتوي على دليل القبول، بالاضافة الى الرقم السري ورقم الجلوس، الذي سيقوم الطالب باستخدامه للدخول على شبكة الانترنت لتسجيل بياناته ورغباته والمواد التي درسها ودرجاته.

أماكن صرف الأوراق: حددت وزارة التعليم العالي، أماكن صرف أوراق للتقديم والقبول بالجامعات، وذلك من خلال المكتب الرئيسي بالقاهرة: (المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، بمنطقة بين السرايات بالجيزة).

وكذلك فرع الاسكندرية: (بمجمع الكليات بالشاطبى، مبنى كلية الحقوق).

وفرع أسيـوط: (مبنى ادارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية).

شهادات الدول العربية: حددت الدول العربية التي يقبل معادلة شهادتها وهي: السعودية، السودان، العراق، اليمن، جزر القمر، الكويت، عُمان، سورية، البحرين، ليبيا، قطر، لبنان، تونس، فلسطين، موريتانيا، المغرب، الجزائر، جيبوتي، الصومال والامارات.

الشهادة الكويتية: تؤهل الشهادة الكويتية الالتحاق بكليات الجامعات والمعاهد بجمهورية مصر العربية، معادلة المستوى العلمي لشهادة الثانوية العامة الكويتية نظام مقررات شعبتي «الأدبي والعلمي» بشهادة الثانوية العامة المصرية، الى جانب أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية «النظام الموحد» بما تحتويه من معدلات تراكمية.

كليات اختبارات القدرات: حددت وزارة التعليم العالي، كليات اختبارات القدرات التي يجب على الطالب اجتياز اختبار القدرات قبل الالتحاق بها بتنسيق شهادات المعادلات العربية، وهي:

(الفنون الجميلة «عمارة، فنون» - الفنون التطبيقية - التربية الموسيقية - التربية الرياضية- التربية النوعية «شعبتي التربية الفنية - التربية الموسيقية» السياحة والفنادق، التمريض).

أسئلة «النهار»: أجاب مكتب التنسيق على سؤال لـ«النهار»: هل يمكن للطلبة الحاصلين على الشهادات المعادلة من سنوات سابقة التقدم الى مكتب التنسيق؟ مؤكدا أنه لا يحق له والشرط الخاص بالتقدم هو حداثة المؤهل في جميع الشهادات المعادلة شرط أساس لتقدم الطلاب الى مكتب التنسيق.

وكذلك الرد على سؤال هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة العربية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية؟ والتأكيد أنه لا يمكن أداء الاختبارات، حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم يتم الاعلان عن موعدها.

وكانت وزارة التعليم العالي المصرية، أعلنت فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية اعتباراً من يوم الأحد 21 يوليو، وحتى يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152، أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471، باجمالي بلغ 143313 طالبا.

