نهار الكنانة

أعلن موقع التصنيف الاسباني الدولي «ويبوميتركس»، أن جامعة القاهرة حصدت المركز الأول على الجامعات المصرية وتقدمت عالمياً بتطور 176 مركزاً دفعة واحدة خلال 6 أشهر، وبنسبة ارتفاع مقدارها 20 %.

ويشمل التصنيف الاسباني نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم، وأعلن ترتيب 5011 جامعة عالمية، اذ ظهرت 11 جامعة مصرية فقط ضمن أول 1500 جامعة عالمية بهذا التصنيف، في مقدمتها جامعة القاهرة ثم جامعة المنصورة فجامعة عين شمس والاسكندرية وطنطا وأسيوط والجامعة الأميركية بالقاهرة وجامعة بني سويف وجامعة المنيا وجامعة الزقازيق وأخيرا جامعة حلوان.

وأكد رئيس جامعة القاهرة د.محمد الخشت، أنّ جني ثمار التطوير الذي شهدته وما زالت تشهده البيئة البحثية والتعليمية في جامعة القاهرة لم يتأخر كثيراً، والمطلوب التركيز في التطوير والمضي قدما نحو مستقبل أكثر اشراقاً فيما يخص العملية التعليمية والبحثية، مشيراً الى أنّ ادارة الجامعة وأساتذة جامعة القاهرة وعلماءها يحملون على عاتقهم مهمة النهوض بها والمشاركة في دعم مركزها الدولي بالتصنيفات المختلفة.

وأوضح أنّ الجامعة اتخذت العديد من الاجراءات لتطوير العملية التعليمية واستحدثت 223 لائحة دراسية وبرنامجاً دراسياً بمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بواقع 49 لائحة دراسية و115 دبلومة مهنية وبرنامجاً دراسياً للدراسات العليا، و59 برنامج بكالوريوس وليسانس.

